Оренбургский священник получил 21 год колонии за насилие над детьми

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Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил многодетного священника Николая Стремского к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в изнасиловании, насильственных действиях и других преступлениях против детей, сообщает ТАСС.

Стремскому также ограничинили свободу на два года и лишили права заниматься связанной с детьми деятельностью на 20 лет. Кроме того, священника лишили Ордена "Родительская слава".

Священника арестовали в сентябре 2019 года. Тогда его заключили под стражу на год за развратные действия в отношении несовершеннолетних, изнасилование и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Вместе со Стремским арестовали его дочь и зятя. Их обвинили в незаконном лишении свободы двух и более лиц.

