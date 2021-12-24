Оренбургский священник получил 21 год колонии за насилие над детьми

09:07
Фото: oren-eparh.ru
Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил многодетного священника Николая Стремского к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в изнасиловании, насильственных действиях и других преступлениях против детей, сообщает ТАСС.
Стремскому также ограничинили свободу на два года и лишили права заниматься связанной с детьми деятельностью на 20 лет. Кроме того, священника лишили Ордена "Родительская слава".
Священника арестовали в сентябре 2019 года. Тогда его заключили под стражу на год за развратные действия в отношении несовершеннолетних, изнасилование и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Вместе со Стремским арестовали его дочь и зятя. Их обвинили в незаконном лишении свободы двух и более лиц.
СК РФ будет расследовать дело священника из Оренбургской области
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