Священник в Оренбуржье обвиняется в изнасиловании

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Суд арестовал священника Николая Стремского. Его обвиняют в изнасиловании в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

Ленинский районный суд заключил священника под стражу на 1 месяц и 19 дней. Ему предъявили обвинения по статьям "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".

Меру пресечения также избрали его дочери и зятю, которых заключили под стражу на такой же срок – 1 месяц и 19 дней. Они обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. По данным некоторых СМИ, обвиняемый Николай Стремский воспитывает около 70 приемных детей.

Ранее сообщалось, что на время следствия священника отстранили от служения. На его должность пригласили протоиерея Иоанна Кочанкина настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия, сообщает ТАСС.

