Детям из семьи Стремского оказывают психологическую помощь

Фото: oren-eparh.ru

Дети, пострадавшие от действий протоиерея Николая Стремского, изолированы от возможного негативного воздействия, им оказывается психологическая помощь. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"С января по август 2018 года Стремский неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них", – сообщили следователи.

Дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Об аресте настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе стало известно в среду, 25 сентября. На сайте Ленинского районного суда Оренбургской области указано, что следствие обвиняет священника по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых "Изнасилование несовершеннолетних" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей". Под стражу также заключены дочь Стремского и его зять Виктор Щербаков.

"Стремская и Щербаков в августе 2018 года, применяя насилие, заперли трех несовершеннолетних потерпевших в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени, ограничив их личную свободу", – указывают в СК.

Стремский не признает вину. Он заявил на заседании суда, что дети выдумали свои показания. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда об аресте.

В РПЦ призвали воздержаться от эмоций в этом деле.

"Хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию", – цитирует ТАСС председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал ситуацию вопиющей. Он указал, что в поселке Саракташ сейчас работают министры социальной защиты и образования. Пострадавшим детям будет оказана необходимая финансовая и психологическая помощь.

Стремского на время следствия отстранили от должности настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия, он также не может совершать религиозные обряды. Его место занял протоиерей Иоанн Кочанкин, который до этого руководил епархиальным отделом по церковной архитектуре и иконописи.



Фото: Свято-Троицкая Симеонова обитель Милосердия/соцсети

В 2015 году в отношении Стремского возбудили уголовное дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Он был лишен прав, позднее ему разрешили вернуться к служению.

На воспитании в семье Стремского с 1992 года находились 70 детей, сейчас 58 из них живут самостоятельно. По данным СМИ, это самая большая российская семья. Обитель протоиерей возглавляет с 1990 года. Состоит в сане митрополита Оренбургского и Саракташского.

