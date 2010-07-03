Глава Оренбуржья пообещал помощь пострадавшим из-за священника детям

Фото: Telegram-канал Подъём

Семье протоиерея Николая Стремского, которого арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних, окажут помощь региональные власти.

"Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы (…) Сложнее решить другой вопрос – показать ребятам, что мир может быть другим", – написал в сети Instagram губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Глава региона назвал ситуацию вопиющей.

"На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление – священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец", – подчеркнул Паслер.

Ранее сообщалось, что суд арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского. Ему предъявили обвинения по статьям "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей". Меру пресечения также избрали его дочери и зятю, которых заключили под стражу на один месяц и 19 дней. Они обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц, говорится на сайте суда.

По информации РИА Новости, по делу священника потерпевшими проходят восемь детей.

Николай Стремский считается самым многодетным отцом России. В его семье с 1992 года воспитывались около 70 приемных детей. Он с 1990 года возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия – крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области.

На сайте Оренбургской митрополии говорится, что Стремскому запретили священнослужение "на время ведения следствия".



Фото: Свято-Троицкая Симеонова обитель Милосердия/соцсети

В 2015 году Николой Стремский уже становился фигурантом уголовного дела. Его поймали пьяным за рулем в Москве. При задержании он оказал сопротивление полицейским.

