Опубликовано видео задержания подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске

Видео: МВД МЕДИА

МВД опубликовало видео задержания мужчины, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки в Омске.

Во время задержания злоумышленник находился в неадекватном состоянии. Полицейским пришлось снимать мужчину с дерева, на которое он залез, скрываясь от правоохранителей.

По данным регионального управления Следственного комитета, ночью 13 января школьницу изнасиловал сожитель ее матери, пока та была на работе. Утром девочка рассказала ей о случившемся.

