Изнасиловавший девушку в Москве мужчина работал строителем

16:34
Фото: СК РФ
Мужчина, который изнасиловал девушку в Москве и пытался ее убить, был строителем. Об этом РИА Новости рассказали жильцы дома на Шелепихинской набережной.
"Насколько мне известно, в этой квартире делали ремонт. Строитель и позвал эту девушку в квартиру, не знаю уж, чем он ее заманил", – сказала собеседница агентства.
По данным СК, ночью 7 декабря мужчина избил и изнасиловал девушку. Пытаясь спастись, жертва прыгнула с четвертого этажа. Тогда нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь.
Как позже выяснилось, в квартире злоумышленника находились еще две женщины 1984 и 1999 годов рождения. Обвиняемый насильно удерживал их там, связав руки скотчем. Когда же мужчина ушел, девушки сумели самостоятельно освободиться и покинуть квартиру.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование", "Покушение на убийство" и "Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц".
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