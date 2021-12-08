Изнасиловавший девушку в Москве мужчина работал строителем

Фото: СК РФ

Мужчина, который изнасиловал девушку в Москве и пытался ее убить, был строителем. Об этом РИА Новости рассказали жильцы дома на Шелепихинской набережной.

"Насколько мне известно, в этой квартире делали ремонт. Строитель и позвал эту девушку в квартиру, не знаю уж, чем он ее заманил", – сказала собеседница агентства.

По данным СК, ночью 7 декабря мужчина избил и изнасиловал девушку. Пытаясь спастись, жертва прыгнула с четвертого этажа. Тогда нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь.

Как позже выяснилось, в квартире злоумышленника находились еще две женщины 1984 и 1999 годов рождения. Обвиняемый насильно удерживал их там, связав руки скотчем. Когда же мужчина ушел, девушки сумели самостоятельно освободиться и покинуть квартиру.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование", "Покушение на убийство" и "Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц".

