Мужчина, изнасиловавший девушку в Москве, насильно удерживал еще двух женщин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина, изнасиловавший девушку в Москве и пытавшийся ее убить, насильно удерживал в квартире еще двух женщин, сообщает РИА Новости.

По данным СК, ночью 7 декабря мужчина избил и изнасиловал девушку. Пытаясь спастись, жертва прыгнула с четвертого этажа. Тогда нападавший спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Покушение на убийство".

Как позже выяснилось, в квартире злоумышленника находились еще две женщины 1984 и 1999 годов рождения. Обвиняемый насильно удерживал их там, связав руки скотчем. Когда же мужчина ушел, девушки сумели самостоятельно освободиться и покинуть квартиру.

В связи с этим к делу добавили статью "Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц". Мужчину задержали. Следствие попросит Хорошевский районный суд арестовать злоумышленника.

Ранее в Калуге мужчина изнасиловал 16-летнюю подругу по переписке. В настоящий момент он находится под стражей. Пострадавшей оказывается психологическая помощь.