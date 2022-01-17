Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в Кисловодске

16:27
Фото: телеграм-канал SHOT
Суд в Кисловодске арестовал 54-летнего мужчину, который подозревается в убийстве полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Ставропольскому краю.
По данным следствия, утром 15 января родители мальчика оставили его у своей знакомой, которая проживала с сожителем. Мужчина в неадекватном состоянии несколько раз ударил ребенка ножом. Тело мальчика позднее обнаружили на лестничной клетке дома.
Ранее судимому мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"), а также назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
"По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летнего ребенка. По данным следствия, 26 сентября подозреваемый обманул и привел девочку в свой дом, изнасиловал ее, после чего скрылся. Мужчину задержали в одном из соседних районных центров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: