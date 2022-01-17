Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в Кисловодске

Фото: телеграм-канал SHOT

Суд в Кисловодске арестовал 54-летнего мужчину, который подозревается в убийстве полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, утром 15 января родители мальчика оставили его у своей знакомой, которая проживала с сожителем. Мужчина в неадекватном состоянии несколько раз ударил ребенка ножом. Тело мальчика позднее обнаружили на лестничной клетке дома.

Ранее судимому мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"), а также назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

"По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летнего ребенка. По данным следствия, 26 сентября подозреваемый обманул и привел девочку в свой дом, изнасиловал ее, после чего скрылся. Мужчину задержали в одном из соседних районных центров.

