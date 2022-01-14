Обвиняемым в убийстве девочки в Костроме проведут психиатрическую экспертизу

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Следствие этапирует в Москву двух обвиняемых в убийстве девочки в Костроме для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи погибшей Андрея Алешкина.

Экспертизу обвиняемым проведут в институте имени Сербского.

"Для это их этапируют в ближайший месяц в Москву для прохождения стационарного обследования", – рассказал Алешкин.

По словам адвоката, мужчины осознавали, что делали, а их действия и пути отхода были тщательно продуманы.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день она вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее они были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве ребенка.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.

