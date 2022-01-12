СК предъявил обвинение в изнасиловании и убийстве девочки в Костроме двум мужчинам

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет предъявил обвинение двум жителям Костромы в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Обвиняемые вину признали в полном объеме.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу. Известно, что у последнего до сих пор действует испытательный срок.

Тело девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день девочка вышла на прогулку на улицу, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.