Уголовное дело о драке с участием около 20 человек в ТиНАО передано в СК

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Столичная прокуратура сообщила о передаче в Следственный комитет уголовного дела о драке в ТиНАО, в которой пострадал один человек.

Уточняется, что дело было возбуждено по факту хулиганских действий и причинения ножевых ранений 24-летнему мужчине.

В прокуратуре уточнили, что пострадавший получил колото-резаные ранения грудной клетки и правой голени, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Причинивший ножевые ранения устанавливается. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы", – говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.

Инцидент произошел вечером 22 марта во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в ТиНАО. Около 20 человек устроили драку с использованием палок и бит.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего в подземном переходе на станции метро "Саларьево". Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями. В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

