Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после драки на юге Москвы

15:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Полиция возбудила уголовное дело после драки мигрантов в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел на бытовой почве вечером 29 января в Востряковском проезде у дома 1.
"Для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены участники конфликта. Ряд граждан были привлечены к административной ответственности", – говорится в сообщении.
Кроме того, трое граждан были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
По информации СМИ, драка произошла между приезжими из Таджикистана. По предварительной информации, в отделение полиции были доставлены 66 человек.
Ранее сообщалось, что трое иностранных граждан устроили драку в одном из кафе в центре столицы. Участников конфликта доставили в отделение полиции, где составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Правоохранители также организовали проверку.
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