Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после драки на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция возбудила уголовное дело после драки мигрантов в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на бытовой почве вечером 29 января в Востряковском проезде у дома 1.

"Для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены участники конфликта. Ряд граждан были привлечены к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Кроме того, трое граждан были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

По информации СМИ, драка произошла между приезжими из Таджикистана. По предварительной информации, в отделение полиции были доставлены 66 человек.

Ранее сообщалось, что трое иностранных граждан устроили драку в одном из кафе в центре столицы. Участников конфликта доставили в отделение полиции, где составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Правоохранители также организовали проверку.

