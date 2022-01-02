На юго-востоке Москвы подрались 13 иностранцев

15:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На юге Москвы подрались 13 иностранцев. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел 1 января около 05:00 на улице Грайвороновской.
"Незамедлительно прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлена группа молодых людей – 13 человек, между которыми на бытовой почве произошел конфликт", – добавили в Главке.
Отмечается, что в драке пострадали три человека. Они получили колото-резанные ранения. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Остальные 10 участников конфликта задержаны. На них составили протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России. Кроме того, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что трое иностранных граждан устроили драку в одном из кафе в центре столицы. Участников конфликта доставили в отделение полиции, где составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Правоохранители проводят проверку.
Новогодняя ночь для некоторых москвичей закончилась драками
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