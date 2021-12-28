"Московский патруль": полиция ищет участников драки со стрельбой возле столичного ТЦ

В Москве полиция ищет троих подозреваемых в вооруженном конфликте возле одного из торговых центров на юго-западе города. Конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как несколько мужчин выскакивают из белого автомобиля, припаркованного рядом с территорией торгового центра, и о чем-то говорят с водителем другой иномарки. Видимо, когда диалог зашел в тупик, прозвучали выстрелы.

Выстрелы, предположительно, произвели из травматического оружия. Позже подозреваемые сели в автомобиль и скрылись с места происшествия.

Проверку всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту вооруженного конфликта поставили на контроль в прокуратуре Москвы. Об этом сообщается в телеграмм-канале надзорного ведомства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.