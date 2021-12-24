Фигурист Соловьев сообщил о стабилизации своего состояния

Фото: instagram.com/dmitry_solovyev

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев заявил, что его состояние стабилизировалось после драки, произошедшей в Москве. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

"Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам. Низкий поклон всем, кто сейчас рядом", – заявил фигурист.

Соловьев подчеркнул, что ежедневно следует предписаниям врачей и поблагодарил медработников за профессионализм, и оперативно оказанную помощь. Отдельную благодарность он передал Татьяне Навке.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила о нападении на спортсмена 21 декабря. Инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Соловьев получил травмы головы, после чего был госпитализирован.

Накануне суд сперва арестовал первого фигуранта дела об избиении спортсмена – Владислава Яковцева. Позже Таганский суд Москвы арестовал до 21 января второго подозреваемого.

