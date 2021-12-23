В Москве арестовали второго фигуранта дела об избиении фигуриста Соловьева

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Таганский суд Москвы арестовал до 21 января второго фигуранта уголовного дела об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что суд принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с учетом позиции надзорного ведомства.

Ранее был арестован еще один фигурант дела – Владислав Яковцев. Его адвокат рассказал, что молодой человек признал вину в содеянном и готов возместить ущерб спортсмену.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила о нападении на спортсмена 21 декабря. Инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку. Соловьев получил травмы головы, он был госпитализирован.

В управлении информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве рассказали, что Дмитрия Соловьева избили студенты первого курса юридических факультетов вузов Читы.