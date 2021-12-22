В МВД рассказали о подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева

Фото: телеграм-канал "112"

Фигуриста Дмитрия Соловьева избили студенты первого курса юридических факультетов вузов Читы, рассказал глава управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Он уточнил, что подозреваемым по 18 лет. Они зарегистрированы и проживают в Москве.

"Задержаны два человека по статье 91 на двое суток. Доставлялись все – это и девушки, находящиеся на месте, и молодые люди – трое человек, но по тем материалам, которые мы изучили, принято решение в отношении двух граждан", – сказал Васенин в эфире передачи "Соловьев Live".

Менеджер фигуриста Елена Болотова рассказала о нападении на спортсмена 21 декабря. Инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку.

Президент Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев добавил, что в тот вечер пара была на вечере, посвященном 30-летию Федерации.

Спортсмен получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия, а также передать материалы проверки в столичный главк ведомства.

