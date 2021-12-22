В МВД рассказали о подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева

11:21
Фото: телеграм-канал "112"
Фигуриста Дмитрия Соловьева избили студенты первого курса юридических факультетов вузов Читы, рассказал глава управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.
Он уточнил, что подозреваемым по 18 лет. Они зарегистрированы и проживают в Москве.
"Задержаны два человека по статье 91 на двое суток. Доставлялись все – это и девушки, находящиеся на месте, и молодые люди – трое человек, но по тем материалам, которые мы изучили, принято решение в отношении двух граждан", – сказал Васенин в эфире передачи "Соловьев Live".
Менеджер фигуриста Елена Болотова рассказала о нападении на спортсмена 21 декабря. Инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку.
Президент Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев добавил, что в тот вечер пара была на вечере, посвященном 30-летию Федерации.
Спортсмен получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия, а также передать материалы проверки в столичный главк ведомства.
Дело возбудили по факту нападения на олимпийского чемпиона по фигурному катанию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: