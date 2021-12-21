Материалы проверки по факту избиения фигуриста Соловьева передадут в СК

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах избиения фигуриста Дмитрия Соловьева, а также передать материалы проверки в столичный главк ведомства. Об этом сообщается на сайте СК.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве материалов проверки", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, который заступился за свою гражданскую жену. Спортсмен получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Обстоятельства инцидента устанавливаются.