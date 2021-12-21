Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в отдел полиции Москвы

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В Москве задержали неизвестных, избивших чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, из больницы в правоохранительные органы поступило сообщение об избитом 32-летнем мужчине с ушибами и травмами.

"Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки, по горячим следам, недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", – уточнили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Москве избили фигуриста Дмитрия Соловьева, который заступился за свою гражданскую жену. Спортсмен получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

