Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в отдел полиции Москвы

19:11
Фото: телеграм-канал Baza
В Москве задержали неизвестных, избивших чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
По данным ведомства, из больницы в правоохранительные органы поступило сообщение об избитом 32-летнем мужчине с ушибами и травмами.
"Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки, по горячим следам, недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", – уточнили в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Москве избили фигуриста Дмитрия Соловьева, который заступился за свою гражданскую жену. Спортсмен получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.
Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.
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