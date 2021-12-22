Девушка избитого фигуриста Соловьева рассказала о его восстановлении

09:56
Фото: телеграм-канал Mash
Фигурист Дмитрий Соловьев проведет в больнице минимум 10 дней, рассказала девушка спортсмена, керлингистка Анна Сидорова.
Она отметила, что привезла ему в больницу вещи из дома.
"Когда он чувствует в себе силы, сам выходит на связь", – приводит слова Сидоровой телеграм-канал Олимпийского комитета России.
Она также рассказала, что следователи уже допросили ее и фигуриста.
"Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире", – подчеркнула Сидорова.
Менеджер фигуриста Елена Болотова рассказала о нападении на спортсмена 21 декабря. По ее словам, инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев добавил, что в тот вечер пара была на вечере, посвященном 30-летию Федерации.
Фигурист Дмитрий Соловьев попал в больницу после драки
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