Как звезды отреагировали на избиение олимпийского чемпиона Соловьева в центре Москвы

В Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. 32-летний спортсмен заступился за свою девушку. В результате нападения он получил травму головы. Рассказываем, что грозит напавшим на фигуриста и как поддержали олимпийского чемпиона российские спортсмены.



Вести диалог до последнего

В ночь на 21 декабря в центре Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. У спортсмена произошел бытовой конфликт с группой молодых людей возле караоке-бара в районе Новослободской. На выходе из клуба Соловьев заступился за свою гражданскую жену, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, рассказала менеджер фигуриста Елена Болотова.

Фигурист получил травму головы, его доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Двоих напавших на Соловьева доставили в полицию. Ими оказались 18-летние студенты из Читы, которые учатся на юридических факультетах московских вузов. Против молодых людей возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела. В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК доложить обо всех обстоятельствах происшествия, а также забрать из полиции материалы проверки.

Дмитрий Соловьев уже заявил, что не намерен идти на мировую с избившими его молодыми людьми, сообщает РЕН ТВ.





Дмитрий Соловьев олимпийский чемпион по фигурному катанию Я вышел немного позже, чем моя девушка с ее подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно (отреагировали. – Прим. ред). Они очень агрессивно сразу повели себя.

"Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: "Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал "поспокойнее", иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры". После чего мне прилетело два удара", – описал Соловьев ход событий.



Керлингистка Анна Сидорова рассказала Москве 24 о том, что Дмитрий не был инициатором конфликта.

"Мы не хотели никаких разборок, мы абсолютно спокойно проводили время со своей компанией. Мы были в закрытом помещении, у нас была VIP-комната в караоке. И потом уже собирались идти домой. Когда вышли, наткнулись на компанию ребят. Девушка, которая выходила вместе со мной, попросила зажигалку у компании, потому что видела, что все трое стояли курили. А они начали что-то невнятное отвечать, но было понятно, что они настроены на какой-то агрессивный разговор", – сказала Анна Сидорова.

Она отметила, что вышедший вскоре фигурист сделал замечание компании и попросил проявить к девушкам уважение.





Анна Сидорова двукратная чемпионка Европы по керлингу, девушка Дмитрия Соловьева Тем не понравилось, что Дима сделал замечание, и началась потасовка, где они неоднократно толкали Диму. Он падал, вставал, продолжал спокойно разговаривать, вести до последнего диалог. Это вообще, в принципе, не свойственно Диме – проявлять хоть какую-то агрессию.

По ее словам, в больнице фигурист проведет минимум 10 дней. 21 декабря Дмитрию Соловьеву провели два исследования КТ, чтобы проследить за его состоянием в динамике. "Состояние гематомы не изменилось, она не увеличивается, что хорошо. Но врачи крайне обеспокоены тем, что большое количество крови "гуляет" в головном мозге по лимфе", – сказала Анна Сидорова.

Врачи сообщили ей, что ближайшие четыре дня являются критическими, "которые могут развернуть ситуацию в любой момент". Она привезла вещи Соловьева в больницу. По словам Сидоровой, фигурист сам выходит на связь, когда чувствует в себе силы.

Избившим фигуриста Дмитрия Соловьева грозит до 5 лет колонии

Реакция общественности

Многие российские спортсмены, журналисты и звезды отреагировали на избиение олимпийского чемпиона страны.





Дмитрий Губерниев спортивный комментатор Это ужасно, я надеюсь, что с Димой все будет хорошо, и искренне рассчитываю, что виновные понесут справедливое наказание.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Москвой 24 заявила, что избившие фигуриста молодые люди должны понести наказание.

"Уровень агрессии, который сейчас есть, – неприемлем. Нужно понимать, что за это будет серьезное наказание. Надеюсь, так оно и будет, и другим наука. Не то что Дима – олимпийский чемпион, это касается любого человека, который нападает и наносит травмы такие серьезные", – сказала Журова.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала чудовищным избиение фигуриста Дмитрия Соловьева.

"Дима – прекрасный, интеллигентный и добрый человек, который совершенно не должен был попасть в такую ситуацию!!! Но попав, проявил свои лучшие мужские качества, встав на защиту девушек! Не верится во все произошедшее, еще в эти выходные Дмитрий Соловьев выступал на гастролях нашего "Аленького цветочка" в Ташкенте, а сегодня такое...", – написала Навка у себя в Instagram.

Слова поддержки пострадавшему спортсмену высказал также серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

"Дмитрий – настоящий мужчина, он должен был заступиться за свою девушку, что он и сделал. К сожалению, вышло с нехорошими последствиями", – сказал Авербух.

Спортсмен выразил надежду, что виновные понесут наказание после разбирательства. Слова поддержки также выразили телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова, которые в разное время выступали в паре с Дмитрием Соловьевым во время шоу "Ледниковый период".

