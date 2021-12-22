В МВД возбудили уголовное дело после избиения фигуриста Соловьева

00:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В отношении двух мужчин, избивших в центре Москвы олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"21 декабря в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 32-летнего мужчины с травмами, полученными им от неизвестных в ходе конфликта в центральной части города. Сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое подозреваемых", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, который заступился за свою гражданскую жену. Спортсмен получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия, а также передать материалы проверки в столичный главк ведомства.
Полиция задержала подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: