В МВД возбудили уголовное дело после избиения фигуриста Соловьева

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В отношении двух мужчин, избивших в центре Москвы олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"21 декабря в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 32-летнего мужчины с травмами, полученными им от неизвестных в ходе конфликта в центральной части города. Сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое подозреваемых", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, который заступился за свою гражданскую жену. Спортсмен получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия, а также передать материалы проверки в столичный главк ведомства.