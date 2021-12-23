Суд арестовал одного из фигурантов дела об избиении фигуриста Соловьева

Фото: пресс-служба Таганского районного суда/ТАСС

Таганский районный суд столицы избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Адвокат подзащитного Андрей Корабоев в разговоре с ТАСС заявил, что Владислав Яковцев признал вину в содеянном и готов возместить ущерб спортсмену.

В управлении информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве ранее рассказали, что Дмитрия Соловьева избили студенты первого курса юридических факультетов вузов Читы.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила о нападении на спортсмена 21 декабря. Инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку. Соловьев получил травмы головы, он был госпитализирован.

