Врачи рассказали о состоянии избитого фигуриста Соловьева

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, избитый в Москве, все еще находится в Боткинской больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в больнице, пациент находится в нейрохирургическом отделении № 49.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила о нападении на спортсмена 21 декабря. Инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Соловьев получил травмы головы, он был госпитализирован.

В управлении информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве рассказали, что Соловьева избили студенты первого курса юридических факультетов вузов Читы.

Накануне суд сперва арестовал первого фигуранта дела – Владислава Яковцева. Его адвокат рассказал, что молодой человек признал вину в содеянном и готов возместить ущерб спортсмену.

Позже Таганский суд Москвы арестовал до 21 января второго фигуранта уголовного дела. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с учетом позиции надзорного ведомства.

