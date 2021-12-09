Москвичам рассказали, как изменились цены на рис

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на рис "Мистраль", упаковка 900 граммов.

В "Пятерочке" за неделю он заметно подорожал, был – 89,99 рубля, а стал – 125,99 рубля. В "Перекрестке" стоимость выросла на 50 рублей – 129,9 рубля.

В Metro Cash&Carry цену на рис подняли на 18 рублей, на этой неделе он стоит 119 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.