Стоимость "новогоднего набора" в России выросла на 19% – исследование

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новогодний набор, состоящий из искусственной ели, гирлянд, наборов елочных шаров, мишуры, звезды, бутылки шампанского и мандаринов, в ноябре подорожал на 19% и составил 4 935 рублей. Об этом со ссылкой на исследование специалистов аналитического ресурса "Чек Индекс" сообщает РИА Новости.
Так, средний чек на покупку искусственных елей вырос на 23% – до 3 196 рублей, гирлянда подорожала на 4% – до 485 рублей, набор елочных шаров стал дороже на 33% – 392 рубля. Цена на новогоднюю звезду выросла на 19% – до 178 рублей, на мишуру – на 7% – до 106 рублей. Стоимость бутылки шампанского увеличилась на 8% – до 465 рублей, мандаринов – на 7% – до 113 рублей.
Аналитики также выяснили, что в ноябре продажи новогодней атрибутики по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 80–90%. Продажи искусственной ели увеличились на 110%, гирлянд – на 115%, наборов елочных шаров – на 66%, новогодней звезды – на 112%, мишуры – на 115%, бутылки шампанского – на 6%, мандаринов – на 92%.
По мнению вице-президента Сбербанка, руководителя дирекции по экосистеме юридических лиц Александра Белокопытова, в этом году зафиксирован всплеск интереса россиян к покупке новогодней атрибутики. По его мнению, это связано с тем, что покупатели и продавцы адаптировались к изменившимся условиям торговли, часть которой ушла в онлайн-формат.
"Так, количество покупок товаров из новогоднего набора в интернете выросло в три раза", – отметил Белокопытов.
Также, считает Белокопытов, на рост продаж повлиял эффект низкой базы ноября 2020 года, когда из-за ограничений по коронавирусу и отсутствия снега россияне не так активно готовились к встрече Нового года.
"В этом году погода более холодная, во многих регионах уже выпал снег и люди почувствовали новогоднее настроение, что также сказалось на продажах", – добавил специалист.
Ранее сообщалось, что за год стоимость популярных новогодних салатов – оливье и селедки под шубой – выросла на 15 и 20% соответственно. Таким образом, четыре порции салата оливье обойдутся в 416 рублей, селедка под шубой – в 209 рублей.
Россиян предупредили о подорожании новогодних салатов на 15%
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