Цены на кофе достигли максимума за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На Межконтинентальной бирже цена кофе достигла максимума с 2011 года и составила 2,34 доллара за фунт. Об этом сообщает телеканал CNBC.
На нью-йоркской бирже кофе предлагается за самую высокую цену – 2,46 доллара за фунт. Кроме того, Международная ассоциация кофе установила новую цену на продукт на уровне 2,07 доллара за фунт. Это, по информации телеканала, на 85% выше, чем в 2020 году.
По мнению аналитиков, кофе подорожал из-за нескольких событий. В частности, засуха и периоды резких заморозков в Бразилии привели к неурожаю. Из-за этого эксперты прогнозируют сохранение напряженности на рынке вплоть до конца 2023 года.
Нередко обжарка кофе происходит не в той стране, где расположено производство, поэтому на стоимость повлияли и глобальные перебои в логистике, добавили эксперты.
Ранее сообщалось, что проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая могут привести к подорожанию безалкогольных напитков.
"Городской стандарт": зеленый кофе
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