США вряд ли введут санкции против энергетических компаний России – СМИ

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Под антироссийские санкции, которыми Белый дом грозит России в случае гипотетического вторжения на Украину, вряд ли попадут энергетические компании РФ.

Об этом со ссылкой на источники в американских правительственных структурах сообщает телекомпания CNN. По информации собеседников издания, Вашингтон подготовил несколько вариантов ограничительных мер.

"Мы не собираемся осуществлять все сразу. Крайней мерой из этого набора является энергетика. На первом этапе санкции не будут распространяться на энергетические компании", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена учитывает, как возможные санкции в сфере энергетики могут повлиять на мировую экономику, в частности, на цены на бензин.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что в случае, если Россия нападет на Украину, США и их европейские союзники могут принять санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары.