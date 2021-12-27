"Московский патруль": суд вынес приговор убийцам бывшего бойца спецназа ГРУ

27 декабря, 21:35
Московский областной суд вынес приговор убийцам бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Фигурантам дела дали длительные сроки. Сергей Ходжаян, ударивший Белянкина ножом в сердце, получил 20 лет колонии строгого режима.
Никита Белянкин погиб в июне 2019 года в Красногорском районе Подмосковья. Он стал очевидцем пьяной драки и попытался помешать потасовке, но получил смертельное ранение в область сердца. Мужчина умер в течение нескольких минут. Следственный комитет возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства.
В рамках расследования проведено свыше 50 экспертиз, допрошено более ста свидетелей, проведено значительное количество очных ставок. По итогу 9 фигурантов предстали перед судом, еще двое объявлены в розыск. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: