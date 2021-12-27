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Москва 24

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Происшествия

27 декабря, 21:35

"Московский патруль": суд вынес приговор убийцам бывшего бойца спецназа ГРУ

суды происшествия видео Александра Иванова

Московский областной суд вынес приговор убийцам бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Фигурантам дела дали длительные сроки. Сергей Ходжаян, ударивший Белянкина ножом в сердце, получил 20 лет колонии строгого режима.

Никита Белянкин погиб в июне 2019 года в Красногорском районе Подмосковья. Он стал очевидцем пьяной драки и попытался помешать потасовке, но получил смертельное ранение в область сердца. Мужчина умер в течение нескольких минут. Следственный комитет возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства.

В рамках расследования проведено свыше 50 экспертиз, допрошено более ста свидетелей, проведено значительное количество очных ставок. По итогу 9 фигурантов предстали перед судом, еще двое объявлены в розыск. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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