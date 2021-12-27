"Московский патруль": суд вынес приговор убийцам бывшего бойца спецназа ГРУ

Московский областной суд вынес приговор убийцам бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Фигурантам дела дали длительные сроки. Сергей Ходжаян, ударивший Белянкина ножом в сердце, получил 20 лет колонии строгого режима.

Никита Белянкин погиб в июне 2019 года в Красногорском районе Подмосковья. Он стал очевидцем пьяной драки и попытался помешать потасовке, но получил смертельное ранение в область сердца. Мужчина умер в течение нескольких минут. Следственный комитет возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства.

В рамках расследования проведено свыше 50 экспертиз, допрошено более ста свидетелей, проведено значительное количество очных ставок. По итогу 9 фигурантов предстали перед судом, еще двое объявлены в розыск. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.