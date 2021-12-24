Суд вынес приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана в Измайлове

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии блогера Матвея Юферова, который осквернил портрет ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове.

"Суд назначил наказание <...> с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети интернет сроком на пять лет", – говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В ноябре в Сети появилось видео, на котором неизвестный молодой человек справляет нужду на стенд с портретом ветерана ВОВ. По данному факту столичная полиция организовала проверку.

Позднее было возбуждено уголовное дело. 19-летнего блогера, который стал героем видеоролика, задержали 26 ноября. На следующий день его арестовали до 25 января 2022 года.

