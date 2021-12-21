Прокуратура попросила 5 лет колонии блогеру, осквернившему портрет ветерана в Измайлове

Фото: ГУ СК РФ по городу Москве

Блогеру Матвею Юферову, который осквернил портрет ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове, грозит 5 лет колонии общего режима. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"... с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", сроком на 5 лет", – говорится в сообщении.

В ноябре в Сети появилось видео, на котором неизвестный молодой человек справляет нужду на стенд с портретом ветерана ВОВ. По данному факту столичная полиция организовала проверку.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. 19-летнего блогера, который стал героем видеоролика, задержали 26 ноября. На следующий день его арестовали до 25 января 2022 года.

