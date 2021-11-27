Суд арестовал блогера, осквернившего стенд с фото ветерана ВОВ в Измайлово

Фото: телеграм-канал SHOT

Измайловский районный суд столицы арестовал блогера, осквернившего стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны в районе Измайлово. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года", – рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Таким образом, под стражей обвиняемый проведет два месяца.

Ранее в ноябре столичная полиция организовала проверку после появления в Сети видео, на котором неизвестный молодой человек справляет нужду на стенд с фотопортретом ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. 19-летнего блогера, который стал героем видеоролика, задержали спустя день, 26 ноября.