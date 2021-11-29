В РФС прокомментировали ситуацию с болельщиками на матче ЦСКА – "Зенит" в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Задача по обеспечению безопасности и соблюдению правил поведения болельщиков на матче ЦСКА – "Зенит" в Москве не была выполнена, заявили в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК", – говорится в сообщении.

В РФС заверили, что совместно с РПЛ будут приложены все усилия для предотвращения похожих инцидентов. Также в союзе отметили, что большинство задержанных не причастны к правонарушениям с использованием пиротехники.

"Результаты проверки, которая сейчас проводится РПЛ, будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД. Представители ЦСКА также будут приглашены на заседание", – уточняется в сообщении.

В воскресенье, 28 ноября, петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить фаер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

В МВД сообщили, что после матча был составлен 51 административный протокол, среди задержанных оказались 12 несовершеннолетних.

