Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

18:21

В РФС прокомментировали ситуацию с болельщиками на матче ЦСКА – "Зенит" в Москве

происшествия спорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Задача по обеспечению безопасности и соблюдению правил поведения болельщиков на матче ЦСКА – "Зенит" в Москве не была выполнена, заявили в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК", – говорится в сообщении.

В РФС заверили, что совместно с РПЛ будут приложены все усилия для предотвращения похожих инцидентов. Также в союзе отметили, что большинство задержанных не причастны к правонарушениям с использованием пиротехники.

"Результаты проверки, которая сейчас проводится РПЛ, будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД. Представители ЦСКА также будут приглашены на заседание", – уточняется в сообщении.

В воскресенье, 28 ноября, петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить фаер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

В МВД сообщили, что после матча был составлен 51 административный протокол, среди задержанных оказались 12 несовершеннолетних.

На болельщиков "ЦСКА" составили полсотни протоколов

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать