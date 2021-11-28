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Спорт

28 ноября, 22:54

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Первый гол на 34-й минуте забил Клаудиньо, вторым мячом отличился Андрей Мостовой.

"Зенит" набрал 36 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 24 очками находится на шестом месте. Следующая встреча "Зенита" состоится 3 декабря в Ростове, а ЦСКА позднее сыграет с "Крыльями Советов" в Самаре.

Ранее "Зенит" сыграл вничью со шведским "Мальме" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе "Эледа" в Швеции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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