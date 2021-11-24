"Зенит" сыграл вничью с "Мальме" в матче группового этапа Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Российский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью со шведским "Мальме" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла на стадионе "Эледа" в Швеции. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл футболист "Мальме" Серен Рикс. Игрок отличился на 28-й минуте.
На 53-й минуте встречи нападающий "Зенита" Артем Дзюба не сумел реализовать пенальти. Кроме того, в концовке матча с поля за вторую желтую карточку был удален защитник российской команды Дмитрий Чистяков.
На 89-й минуте Артем Дзюба заработал для "Зенита" еще один пенальти. Его уверенно реализовал Ярослав Ракицкий.
Таким образом, "Зенит" закрепился на третьем месте в группе H. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.
Последний матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" проведет против "Челси". Встреча запланирована на 8 декабря.
В предыдущем туре Лиги чемпионов "Зенит" уступил итальянскому "Ювентусу".
Игра прошла на стадионе "Альянц – Ювентус" в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу итальянской команды.
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