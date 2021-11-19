"Зенит" победил "Нижний Новгород" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Футбольный клуб "Зенит" с большим отрывом обыграл "Нижний Новгород" в ходе матча 15-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:1.

Счет открыл полузащитник "Зенита" бразилец Малком. Автором второго гола питерского клуба на 34-й минуте оказался Артем Дзюба. На его удар ответил защитник нижегородцев Алексей Козлов. Под конец первого тайма Дзюба увеличил отрыв – счет составил 3:1.

На 59-й минуте Дзюба оформил хет-трик, забив в ворота соперников четвертый мяч. Последний, пятый гол принадлежал Дмитрию Чистякову.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что поставил точку в вопросе вызова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в национальную команду.

Дзюба, который был капитаном сборной при Станиславе Черчесове, не вошел в итоговый список игроков, вызванных на матчи против Кипра и Хорватии, которые прошли 11 и 14 ноября соответственно. Карпин объяснил, что после отказа футболиста от включения в расширенный список кандидатов в сборную перед матчами со Словакией и Словенией было решено не надеяться на игрока.

