Определились все возможные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

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Стали известны все возможные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира. Последние игры отборочного турнира в Европе закончились в ночь на среду, 17 ноября.

По результатам отбора, в матчах плей-офф россияне могут сыграть с командами Северной Македонии, Португалии, Швеции, Италии, Уэльса, Чехии, Шотландии, Польши, Австрии и Турции. Жеребьевка соревнования пройдет 26 ноября.

В стыковых матчах также будет участвовать сборная Украины, которая заняла второе место в группе D. При этом украинцы точно не будут играть с командой России по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

На этапе стыковых матчей сборной России необходимо победить двух соперников. Полуфинальные встречи отборочного этапа запланированы на 24–25 марта следующего года, а финальные – на 28–29 марта.

Ранее сборная РФ уступила команде Хорватии в матче отбора на ЧМ-2022. Встреча, состоявшаяся в Сплите, закончилась со счетом 1:0.

Таким образом, Хорватия по итогам отборочного этапа заняла первое место в группе Н. Команда напрямую вышла на чемпионат мира.