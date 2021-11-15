Карпин допустил уход из сборной после поражения от Хорватии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что, возможно, уйдет со своего поста и не будет у руля команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. Об этом он сообщил в эфире "Коммент.Шоу" на YouTube.

Тренер добавил, что для принятия конкретного решения ему нужна неделя.

Футбольный матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией состоялся 14 ноября. Российская сборная уступила хорватам со счетом 1:0. Встреча прошла в Сплите.

Сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.

После матча Карпин заявил, что данное поражение является самым обидным в его тренерской карьере, но заслуженным.