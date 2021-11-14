Карпин прокомментировал поражение сборной России команде Хорватии в матче отбора на ЧМ

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение команде Хорватии в футбольном матче в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года.

"Поражение от Хорватии – самое обидное в моей тренерской карьере. Оно и заслуженное. В команде все расстроены. Так происходит, когда ты не создаешь ни одного момента, закрываешься от мяча, не навязываешь контригру", – приводит слова Карпина "Матч ТВ".

По его словам, дождь не повлиял на исход игры. Причиной поражения стало то, что россияне не заставляли хорватов бегать без мяча, считает тренер.

"Естественно, полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Нужно работать во всех направлениях, чтобы ребята не боялись", – добавил Карпин.

Встреча, состоявшаяся в Сплите, закончилась со счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте матча в собственные ворота забил Федор Кудряшов.

Сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.

