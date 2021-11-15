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Спорт

02:41

Защитник сборной России Кудряшов доигрывал матч с хорватами с травмой

спорт

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Защитник российской сборной по футболу Федор Кудряшов, доигрывая последние минуты матча с Хорватией, хромал, сообщает "Матч ТВ".

Также отмечается, что спортсмен почувствовал проблемы до того, как забил гол в свои ворота.

"На 81-й минуте игры Кудряшов срезал мяч в свои ворота, при этом за несколько десятков секунд до момента он держался за заднюю поверхность бедра и хромал", – говорится в сообщении.

Как заявил после матча главный тренер российской сборной Валерий Карпин, он не мог поменять защитника, поскольку к концу игры замен уже не осталось. При этом он рассказал, что не заметил перед автоголом, чтобы Кудряшов хромал.

Футбольном матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией состоялся накануне, 14 ноября. Российская сборная уступила хорватом со счетом 1:0. Встреча прошла в Сплите.

Сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.

После матча Карпин заявил, что данное поражение является самым обидным в его тренерской карьере, но заслуженным.

Сборная РФ потерпела поражение в матче с хорватами

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