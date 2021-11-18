Губерниев оценил шансы выхода сборной России по футболу на ЧМ-2022

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о шансах сборной России в стыковых матчах за выход на чемпионат мира по футболу. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По мнению журналиста, наиболее опасными соперниками, которые могут выпасть России, являются команды Польши и Чехии. При этом Губерниев отметил, что играть за выход на ЧМ будет сложно с любой сборной.

"Наши шансы попадания на чемпионат мира оцениваю как 20 на 80. Мы совсем не фавориты, но шанс нужно использовать", – выразил мнение комментатор.

В первом туре стыковых матчей соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

В рамках отборочного этапа сборной России необходимо победить двух соперников. Полуфинальные стыковые встречи запланированы на 24–25 марта следующего года, а финальные – на 28–29 марта.

Ранее сборная РФ уступила команде Хорватии в матче отбора на ЧМ-2022. Встреча, состоявшаяся в Сплите, закончилась со счетом 1:0.

Таким образом, Хорватия по итогам отборочного этапа заняла первое место в группе Н. Команда напрямую вышла на чемпионат мира.