"Зенит" сыграл вничью с "Уралом" в матче 14-го тура РПЛ

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Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла 7 ноября в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, "Зенит" с 30 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" (11 очков) располагается на последнем месте.

Во время матча полузащитник петербургского футбольного клуба Клаудиньо получил прямую красную карточку. В борьбе с Арсеном Адамовым бразилец попал сопернику шипами в ногу.

Ранее московский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с английским "Лестером" в рамках группового этапа Лиги Европы. Игра прошла на стадионе "Кинг Пауэр – Уолкерс" в Англии и завершилась со счетом 1:1.

