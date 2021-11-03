"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче группового этапа Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский футбольный клуб "Зенит" уступил "Ювентусу" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла на стадионе "Альянц – Ювентус" в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу итальянской команды.
В составе "Ювентуса" дважды отличился нападающий Пауло Дибала – 11-я и 58-я минуты. Также голы забили Федерико Кьеза (73-я минута) и Альваро Мората (82).
Кроме того, на 26-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.
Еще один гол "Зенита" на счету нападающего Сердара Азмуна. Игрок отличился на 92-й минуте.
Следующий матч в рамках Лиги чемпионов "Зенит" проведет против шведского "Мальме". Игра состоится 23 ноября в 23:00 по московскому времени.
Ранее был назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022.
В ноябре российской сборной предстоит сыграть два матча. Первая встреча пройдет с командой Кипра 11 ноября, вторая встреча – с Хорватией 14 ноября.
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