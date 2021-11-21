ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с командой подмосковных "Химок" в матче 15-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, состоявшаяся в Москве на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 0:0.

На 14-й минуте матча главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил защитника ЦСКА Бруно Фукса и назначил в ворота хозяев пенальти, но футболист подмосковного клуба Кемаль Адеми в ворота не попал.

ЦСКА остался на шестом месте в таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 15 играх, столько же очков и у "Краснодара", но столичный ФК уступает ему по дополнительным показателям.

Следующий матч московского клуба состоится 28 ноября. Футболисты московского ФК сыграют против петербургского "Зенита", а "Химки" днем ранее встретятся с "Краснодаром".

Ранее сыграли вничью и футболисты московского "Спартака" с ФК "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Матч, который проходил на стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена" в Москве, завершился со счетом 1:1.