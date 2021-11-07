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Спорт

07 ноября, 21:18

"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 14-го тура РПЛ

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с ФК "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, который проходил на стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена" в Москве, завершился со счетом 1:1.

На гол Джирано Керка на 23-й минуте игроки "Спартака" ответили точным ударом Наиля Умярова. А на 34-й минуте судья удалил полузащитника красно-белых Руслана Литвинова.

Уточняется, что московский "Спартак" в следующем туре встретится на выезде с Краснодаром 20 ноября, а "Локомотив" в этот же день примет грозненский "Ахмат".

Ранее стало известно, что в матче четвертого тура Лиги Европы российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с турецким "Галатасараем". А московский "Спартак" провел также ничейный матч с английским "Лестером" в рамках группового этапа Лиги Европы.

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