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Юрист рассказал, что может грозить ЦСКА за файер-шоу на стадионе "ВЭБ Арена"

Огненный матч. Почему задержали десятки болельщиков ЦСКА после игры с "Зенитом"
спорт происшествия

28 ноября полицейские в Москве задержали фанатов после матча 16-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА – "Зенит". Причиной послужило пиротехническое шоу, которое устроили болельщики армейского клуба. После матча фанатам ЦСКА больше часа не давали покинуть "ВЭБ Арену". Рассказываем, как на инцидент отреагировали в клубе, РПЛ, полиции и сами болельщики.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Массовые задержания

28 ноября футбольный ЦСКА уступил в Москве санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в рамках центрального матча 16-го тура чемпионата России по футболу.

В конце второго тайма армейские болельщики устроили пиротехническое шоу и стадион заволокло дымом. Из-за использования пиротехники полицейские заблокировали фанатов на стадионе "ВЭБ Арена". По данным СМИ, после матча их не выпускали в течение нескольких часов.

В результате инцидента были задержаны несколько десятков человек. Позднее в МВД прокомментировали ситуацию на стадионе.

Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА – "Зенит", составлен 51 протокол об административных правонарушениях.
пресс-центр МВД России

Против 25 болельщиков составили административные протоколы о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Еще 23 фанатам выписали протоколы за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. В отношении двоих завели административное дело о мелком хулиганстве, а еще одному болельщику выписали протокол об уклонении от исполнения административного наказания.

Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская заявила, что после матча задержали 12 несовершеннолетних, их уже передали родителям.

Полиция задержала фанатов ЦСКА, устроивших дымовую завесу на матче в Москве

Реакция футбольной общественности

В Российской Премьер-лиге (РПЛ) раскритиковали действия полиции и пообещали провести расследование произошедшего.

Меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей.
пресс-служба РПЛ

"C сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом", – говорится в сообщении.

В ЦСКА осудили болельщиков за использование пиротехники на стадионе, но пообещали оказать им бесплатную юридическую помощь.

К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ Арены" во время матча в таком масштабе была использована пиротехника.
пресс-служба ПФК ЦСКА

В клубе добавили, что невиновные в происшествии болельщики не должны пострадать. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков расценил поведение фанатов ЦСКА как варварство.

"Безобразие! Люди приходят, болеют за свою команду. Приходят на стадион – и вдруг тебе начинаются взрывы, горение, паника. Варварство! Больше никак не оценишь это", – сказал Колосков.

По его мнению, действия полицейских были обоснованны.

Красная карточка стадиону

В МВД сообщили, что "ВЭБ Арена" не соответствовала требованиям по безопасности для спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики, говорится в сообщении ведомства.

Спортивный юрист Евгений Морозов рассказал, что после инцидента армейскому клубу может грозить закрытие трибун. Матчи в таком случае перенесут на нейтральную арену, сообщает "Газета.ру".

Болельщикам могут грозить разные санкции в зависимости от того, смогут их найти или не смогут, с учетом того, что было объявлено о неработающих камерах.
Евгений Морозов
спортивный юрист

Футбольные фанаты могут получить административные аресты, штрафы и запреты на посещение матчей, подчеркнул юрист. В то же время болельщики имеют право подать жалобы в прокуратуру на неправомерное задержание и удержание на стадионе, заключил специалист.

В МВД заявили, что стадион "ВЭБ Арена" в Москве не соответствовал правилам безопасности

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