В ЦСКА осудили болельщиков за использование пиротехники во время матча с "Зенитом"

02:20
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Московский футбольный клуб ЦСКА сделал официальное заявление по ситуации с задержаниями болельщиков после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в заявлении, сейчас клуб пытается разобраться в сложившейся ситуации. Представители команды контактируют с правоохранительными органами и болельщиками.
Клуб подчеркивает, что впервые на "ВЭБ Арене" пиротехника была использована в таком масштабе.
"Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия", – подчеркнули в команде.
В ЦСКА также отметили, что из-за случившегося не должны страдать невинные граждане.
"Клуб обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков", – добавляется в заявлении.
В воскресенье петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0.
После игры болельщиков ЦСКА почти час не выпускали с трибуны. За это время фанаты успели устроить фаер-шоу прямо на стадионе.
После этого несколько десятков болельщиков были задержаны полицией. Как заявлял источник ТАСС, речь идет о порядка 30 футбольных фанатах.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) пообещали провести тщательное расследование ситуации. Там также заявили, подобные события портят как имидж РПЛ, так и всего российского футбола в целом.
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