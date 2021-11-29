В ЦСКА осудили болельщиков за использование пиротехники во время матча с "Зенитом"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Московский футбольный клуб ЦСКА сделал официальное заявление по ситуации с задержаниями болельщиков после матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Как отмечается в заявлении, сейчас клуб пытается разобраться в сложившейся ситуации. Представители команды контактируют с правоохранительными органами и болельщиками.

Клуб подчеркивает, что впервые на "ВЭБ Арене" пиротехника была использована в таком масштабе.

"Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия", – подчеркнули в команде.

В ЦСКА также отметили, что из-за случившегося не должны страдать невинные граждане.

"Клуб обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков", – добавляется в заявлении.

В воскресенье петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0.

После игры болельщиков ЦСКА почти час не выпускали с трибуны. За это время фанаты успели устроить фаер-шоу прямо на стадионе.

После этого несколько десятков болельщиков были задержаны полицией. Как заявлял источник ТАСС, речь идет о порядка 30 футбольных фанатах.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) пообещали провести тщательное расследование ситуации. Там также заявили, подобные события портят как имидж РПЛ, так и всего российского футбола в целом.