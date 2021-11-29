В РПЛ прокомментировали задержание болельщиков после матча ЦСКА – "Зенит"

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Российская премьер-лига (РПЛ) проведет тщательное расследование ситуации с задержаниями болельщиков после матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит". Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации, передает РИА Новости.

"Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей", – утверждается в заявлении.

По мнению организации, подобные события портят как имидж РПЛ, так и всего российского футбола в целом.

Уточняется, что в данный момент представители РПЛ прибыли на стадион для скорейшего разрешения инцидента.

"Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам", – добавляется в заявлении.

В воскресенье петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0.

После игры болельщиков ЦСКА почти час не выпускали с трибуны. За это время фанаты успели устроить фаер-шоу прямо на стадионе.

После этого несколько десятков болельщиков были задержаны полицией. Как заявлял источник ТАСС, речь идет о порядка 30 футбольных фанатах.