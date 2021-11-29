Болельщики устроили "пиротехническое шоу" после матча ЦСКА – "Зенит"

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Болельщики устроили "пиротехническое шоу" после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА – "Зенит". Это стало причиной задержаний фанатов, пишет ТАСС

По информации агентства, после встречи болельщиков ЦСКА почти час не выпускали с трибуны. За это время фанаты успели устроить фаер-шоу прямо на стадионе.

Позднее несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

"Полицейские подогнали к трибуне несколько автобусов, отпустили всех женщин и детей, а вот мужчин начали досматривать и препровождать в свои автобусы", – заявил источник агентства.

Он уточнил, что в данный момент задержаны около 30 человек.

Ранее петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе.