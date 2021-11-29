12 несовершеннолетних были задержаны после матча ЦСКА – "Зенит" в Москве

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Полицейские задержали 12 несовершеннолетних после футбольного матча ЦСКА – "Зенит" в Москве. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Все они были переданы родителям в тот же день. Все несовершеннолетние уже дома", – цитирует ее РИА Новости.

В воскресенье, 28 ноября, петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить фаер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

В МВД сообщили, что после матча был составлен 51 административный протокол.

В РПЛ пообещали провести тщательное расследование ситуации. Там также заявили, подобные события портят как имидж лиги, так и всего российского футбола в целом.